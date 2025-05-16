Divisas / IVP
IVP: Inspire Veterinary Partners Inc - Class A
0.89 USD 0.01 (1.11%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IVP de hoy ha cambiado un -1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.89, mientras que el máximo ha alcanzado 0.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inspire Veterinary Partners Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.89 0.92
Rango anual
0.63 24.50
- Cierres anteriores
- 0.90
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.89
- High
- 0.92
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- -1.11%
- Cambio mensual
- -3.26%
- Cambio a 6 meses
- -46.06%
- Cambio anual
- -89.21%
