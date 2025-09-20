FiyatlarBölümler
IVOV: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

101.04 USD 0.03 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IVOV fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.04 ve Yüksek fiyatı olarak 101.05 aralığında işlem gördü.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
101.04 101.05
Yıllık aralık
78.72 105.65
Önceki kapanış
101.01
Açılış
101.05
Satış
101.04
Alış
101.34
Düşük
101.04
Yüksek
101.05
Hacim
4
Günlük değişim
0.03%
Aylık değişim
1.39%
6 aylık değişim
10.33%
Yıllık değişim
6.51%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%