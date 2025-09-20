Dövizler / IVOV
IVOV: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
101.04 USD 0.03 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IVOV fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.04 ve Yüksek fiyatı olarak 101.05 aralığında işlem gördü.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVOV haberleri
Günlük aralık
101.04 101.05
Yıllık aralık
78.72 105.65
- Önceki kapanış
- 101.01
- Açılış
- 101.05
- Satış
- 101.04
- Alış
- 101.34
- Düşük
- 101.04
- Yüksek
- 101.05
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 0.03%
- Aylık değişim
- 1.39%
- 6 aylık değişim
- 10.33%
- Yıllık değişim
- 6.51%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%