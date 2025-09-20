КотировкиРазделы
Валюты / IVOV
Назад в Рынок акций США

IVOV: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

101.01 USD 0.27 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IVOV за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.70, а максимальная — 101.74.

Следите за динамикой Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IVOV

Дневной диапазон
100.70 101.74
Годовой диапазон
78.72 105.65
Предыдущее закрытие
100.74
Open
101.74
Bid
101.01
Ask
101.31
Low
100.70
High
101.74
Объем
12
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
1.36%
6-месячное изменение
10.30%
Годовое изменение
6.48%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%