CotationsSections
Devises / IVOV
Retour à Actions

IVOV: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

101.01 USD 0.27 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IVOV a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.70 et à un maximum de 101.74.

Suivez la dynamique Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVOV Nouvelles

Range quotidien
100.70 101.74
Range Annuel
78.72 105.65
Clôture Précédente
100.74
Ouverture
101.74
Bid
101.01
Ask
101.31
Plus Bas
100.70
Plus Haut
101.74
Volume
12
Changement quotidien
0.27%
Changement Mensuel
1.36%
Changement à 6 Mois
10.30%
Changement Annuel
6.48%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%