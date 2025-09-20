通貨 / IVOV
IVOV: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
101.01 USD 0.27 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IVOVの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり100.70の安値と101.74の高値で取引されました。
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IVOV News
1日のレンジ
100.70 101.74
1年のレンジ
78.72 105.65
- 以前の終値
- 100.74
- 始値
- 101.74
- 買値
- 101.01
- 買値
- 101.31
- 安値
- 100.70
- 高値
- 101.74
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.27%
- 1ヶ月の変化
- 1.36%
- 6ヶ月の変化
- 10.30%
- 1年の変化
- 6.48%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
- 実際
- 0.800 M
- 期待
- 0.692 M
- 前
- 0.664 M
14:00
USD
- 実際
- 20.5%
- 期待
- 7.9%
- 前
- -1.8%
14:30
USD
- 実際
- -0.607 M
- 期待
- -2.631 M
- 前
- -9.285 M
14:30
USD
- 実際
- 0.177 M
- 期待
- -0.329 M
- 前
- -0.296 M
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.724%