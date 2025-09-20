KurseKategorien
IVOV: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

101.01 USD 0.27 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IVOV hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.70 bis zu einem Hoch von 101.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
100.70 101.74
Jahresspanne
78.72 105.65
Vorheriger Schlusskurs
100.74
Eröffnung
101.74
Bid
101.01
Ask
101.31
Tief
100.70
Hoch
101.74
Volumen
12
Tagesänderung
0.27%
Monatsänderung
1.36%
6-Monatsänderung
10.30%
Jahresänderung
6.48%
