IVOV: Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
101.01 USD 0.27 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IVOV hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.70 bis zu einem Hoch von 101.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
100.70 101.74
Jahresspanne
78.72 105.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.74
- Eröffnung
- 101.74
- Bid
- 101.01
- Ask
- 101.31
- Tief
- 100.70
- Hoch
- 101.74
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 1.36%
- 6-Monatsänderung
- 10.30%
- Jahresänderung
- 6.48%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%