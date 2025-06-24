Dövizler / ISPC
ISPC: iSpecimen Inc
1.41 USD 0.14 (9.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ISPC fiyatı bugün -9.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.37 ve Yüksek fiyatı olarak 1.63 aralığında işlem gördü.
iSpecimen Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPC haberleri
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- iSpecimen updates crypto treasury plans, explores beyond Solana
- iSpecimen receives crypto treasury proposals amid $200M digital plan
- iSpecimen completes first phase of digital transformation program
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- iSpecimen plans $200M cryptocurrency treasury based on Solana blockchain
- iSpecimen plans up to $200 million Solana-based treasury reserve
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen stock falls after pricing $4 million public offering
- iSpecimen amends bylaws to lower quorum requirement for shareholder meetings
- iSpecimen announces board changes and new director appointment
Günlük aralık
1.37 1.63
Yıllık aralık
0.64 8.30
- Önceki kapanış
- 1.55
- Açılış
- 1.52
- Satış
- 1.41
- Alış
- 1.71
- Düşük
- 1.37
- Yüksek
- 1.63
- Hacim
- 1.338 K
- Günlük değişim
- -9.03%
- Aylık değişim
- 98.59%
- 6 aylık değişim
- 35.58%
- Yıllık değişim
- -70.00%
21 Eylül, Pazar