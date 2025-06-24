Валюты / ISPC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ISPC: iSpecimen Inc
1.69 USD 0.02 (1.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ISPC за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.47, а максимальная — 1.83.
Следите за динамикой iSpecimen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ISPC
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- iSpecimen updates crypto treasury plans, explores beyond Solana
- iSpecimen receives crypto treasury proposals amid $200M digital plan
- iSpecimen completes first phase of digital transformation program
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- iSpecimen plans $200M cryptocurrency treasury based on Solana blockchain
- iSpecimen plans up to $200 million Solana-based treasury reserve
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen stock falls after pricing $4 million public offering
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen amends bylaws to lower quorum requirement for shareholder meetings
- iSpecimen announces board changes and new director appointment
Дневной диапазон
1.47 1.83
Годовой диапазон
0.64 8.30
- Предыдущее закрытие
- 1.71
- Open
- 1.57
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Low
- 1.47
- High
- 1.83
- Объем
- 3.186 K
- Дневное изменение
- -1.17%
- Месячное изменение
- 138.03%
- 6-месячное изменение
- 62.50%
- Годовое изменение
- -64.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.