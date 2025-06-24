Währungen / ISPC
ISPC: iSpecimen Inc
1.50 USD 0.05 (3.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ISPC hat sich für heute um -3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.50 bis zu einem Hoch von 1.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die iSpecimen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPC News
- iSpecimen updates crypto treasury plans, explores beyond Solana
- iSpecimen receives crypto treasury proposals amid $200M digital plan
- iSpecimen completes first phase of digital transformation program
- iSpecimen plans $200M cryptocurrency treasury based on Solana blockchain
- iSpecimen plans up to $200 million Solana-based treasury reserve
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen stock falls after pricing $4 million public offering
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen amends bylaws to lower quorum requirement for shareholder meetings
- iSpecimen announces board changes and new director appointment
Tagesspanne
1.50 1.63
Jahresspanne
0.64 8.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.55
- Eröffnung
- 1.52
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Tief
- 1.50
- Hoch
- 1.63
- Volumen
- 664
- Tagesänderung
- -3.23%
- Monatsänderung
- 111.27%
- 6-Monatsänderung
- 44.23%
- Jahresänderung
- -68.09%
