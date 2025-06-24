Devises / ISPC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ISPC: iSpecimen Inc
1.41 USD 0.14 (9.03%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ISPC a changé de -9.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.37 et à un maximum de 1.63.
Suivez la dynamique iSpecimen Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPC Nouvelles
- Why Oracle Shares Are Trading Higher By Around 30%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- iSpecimen updates crypto treasury plans, explores beyond Solana
- iSpecimen receives crypto treasury proposals amid $200M digital plan
- iSpecimen reçoit des propositions de trésorerie crypto dans le cadre d’un plan numérique de 200M$
- iSpecimen completes first phase of digital transformation program
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- iSpecimen plans $200M cryptocurrency treasury based on Solana blockchain
- iSpecimen plans up to $200 million Solana-based treasury reserve
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen stock falls after pricing $4 million public offering
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen amends bylaws to lower quorum requirement for shareholder meetings
- iSpecimen announces board changes and new director appointment
Range quotidien
1.37 1.63
Range Annuel
0.64 8.30
- Clôture Précédente
- 1.55
- Ouverture
- 1.52
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Plus Bas
- 1.37
- Plus Haut
- 1.63
- Volume
- 1.338 K
- Changement quotidien
- -9.03%
- Changement Mensuel
- 98.59%
- Changement à 6 Mois
- 35.58%
- Changement Annuel
- -70.00%
20 septembre, samedi