ISPC: iSpecimen Inc
1.55 USD 0.05 (3.13%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ISPC para hoje mudou para -3.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.44 e o mais alto foi 1.70.
Veja a dinâmica do par de moedas iSpecimen Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ISPC Notícias
- iSpecimen updates crypto treasury plans, explores beyond Solana
- iSpecimen receives crypto treasury proposals amid $200M digital plan
- iSpecimen completes first phase of digital transformation program
- iSpecimen plans $200M cryptocurrency treasury based on Solana blockchain
- iSpecimen plans up to $200 million Solana-based treasury reserve
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen stock falls after pricing $4 million public offering
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen amends bylaws to lower quorum requirement for shareholder meetings
- iSpecimen announces board changes and new director appointment
Faixa diária
1.44 1.70
Faixa anual
0.64 8.30
- Fechamento anterior
- 1.60
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Low
- 1.44
- High
- 1.70
- Volume
- 1.933 K
- Mudança diária
- -3.13%
- Mudança mensal
- 118.31%
- Mudança de 6 meses
- 49.04%
- Mudança anual
- -67.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh