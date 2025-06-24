通貨 / ISPC
ISPC: iSpecimen Inc
1.55 USD 0.05 (3.13%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ISPCの今日の為替レートは、-3.13%変化しました。日中、通貨は1あたり1.44の安値と1.70の高値で取引されました。
iSpecimen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISPC News
- iSpecimen updates crypto treasury plans, explores beyond Solana
- iSpecimen receives crypto treasury proposals amid $200M digital plan
- iSpecimen、2億ドルのデジタル資産計画の中で暗号資産の財務提案を受ける
- iSpecimen completes first phase of digital transformation program
- iSpecimen plans $200M cryptocurrency treasury based on Solana blockchain
- iSpecimen plans up to $200 million Solana-based treasury reserve
- iSpecimen amends bylaws to lower quorum requirement for shareholder meetings
- iSpecimen announces board changes and new director appointment
1日のレンジ
1.44 1.70
1年のレンジ
0.64 8.30
- 以前の終値
- 1.60
- 始値
- 1.60
- 買値
- 1.55
- 買値
- 1.85
- 安値
- 1.44
- 高値
- 1.70
- 出来高
- 1.933 K
- 1日の変化
- -3.13%
- 1ヶ月の変化
- 118.31%
- 6ヶ月の変化
- 49.04%
- 1年の変化
- -67.02%
