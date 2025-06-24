QuotazioniSezioni
Valute / ISPC
Tornare a Azioni

ISPC: iSpecimen Inc

1.41 USD 0.14 (9.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ISPC ha avuto una variazione del -9.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.37 e ad un massimo di 1.63.

Segui le dinamiche di iSpecimen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ISPC News

Intervallo Giornaliero
1.37 1.63
Intervallo Annuale
0.64 8.30
Chiusura Precedente
1.55
Apertura
1.52
Bid
1.41
Ask
1.71
Minimo
1.37
Massimo
1.63
Volume
1.338 K
Variazione giornaliera
-9.03%
Variazione Mensile
98.59%
Variazione Semestrale
35.58%
Variazione Annuale
-70.00%
21 settembre, domenica