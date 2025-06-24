Valute / ISPC
ISPC: iSpecimen Inc
1.41 USD 0.14 (9.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ISPC ha avuto una variazione del -9.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.37 e ad un massimo di 1.63.
Segui le dinamiche di iSpecimen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ISPC News
- iSpecimen updates crypto treasury plans, explores beyond Solana
- iSpecimen receives crypto treasury proposals amid $200M digital plan
- iSpecimen completes first phase of digital transformation program
- iSpecimen plans $200M cryptocurrency treasury based on Solana blockchain
- iSpecimen plans up to $200 million Solana-based treasury reserve
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen stock falls after pricing $4 million public offering
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen amends bylaws to lower quorum requirement for shareholder meetings
- iSpecimen announces board changes and new director appointment
Intervallo Giornaliero
1.37 1.63
Intervallo Annuale
0.64 8.30
- Chiusura Precedente
- 1.55
- Apertura
- 1.52
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Minimo
- 1.37
- Massimo
- 1.63
- Volume
- 1.338 K
- Variazione giornaliera
- -9.03%
- Variazione Mensile
- 98.59%
- Variazione Semestrale
- 35.58%
- Variazione Annuale
- -70.00%
21 settembre, domenica