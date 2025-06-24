통화 / ISPC
ISPC: iSpecimen Inc
1.41 USD 0.14 (9.03%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ISPC 환율이 오늘 -9.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.37이고 고가는 1.63이었습니다.
iSpecimen Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ISPC News
- iSpecimen updates crypto treasury plans, explores beyond Solana
- iSpecimen receives crypto treasury proposals amid $200M digital plan
- iSpecimen completes first phase of digital transformation program
- iSpecimen plans $200M cryptocurrency treasury based on Solana blockchain
- iSpecimen plans up to $200 million Solana-based treasury reserve
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen stock falls after pricing $4 million public offering
- iSpecimen prices $4 million public offering at $0.70 per share
- iSpecimen amends bylaws to lower quorum requirement for shareholder meetings
- iSpecimen announces board changes and new director appointment
일일 변동 비율
1.37 1.63
년간 변동
0.64 8.30
- 이전 종가
- 1.55
- 시가
- 1.52
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- 저가
- 1.37
- 고가
- 1.63
- 볼륨
- 1.338 K
- 일일 변동
- -9.03%
- 월 변동
- 98.59%
- 6개월 변동
- 35.58%
- 년간 변동율
- -70.00%
20 9월, 토요일