FiyatlarBölümler
Dövizler / IRS
Geri dön - Hisse senetleri

IRS: IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shar

11.91 USD 0.39 (3.39%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IRS fiyatı bugün 3.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.61 ve Yüksek fiyatı olarak 12.36 aralığında işlem gördü.

IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IRS haberleri

Günlük aralık
11.61 12.36
Yıllık aralık
10.61 17.67
Önceki kapanış
11.52
Açılış
11.64
Satış
11.91
Alış
12.21
Düşük
11.61
Yüksek
12.36
Hacim
1.054 K
Günlük değişim
3.39%
Aylık değişim
-17.00%
6 aylık değişim
-8.10%
Yıllık değişim
4.38%
21 Eylül, Pazar