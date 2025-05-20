Dövizler / IRS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IRS: IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shar
11.91 USD 0.39 (3.39%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IRS fiyatı bugün 3.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.61 ve Yüksek fiyatı olarak 12.36 aralığında işlem gördü.
IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRS haberleri
- IRS Official Sues Agency, Accusing It of Leaking Private Data to Fox News and Others
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Trump Administration Halts I.R.S. Crackdown on Major Tax Shelters
- Unlocking Value In Argentina: Why IRSA’s Assets Still Trade Below NAV (NYSE:IRS)
- IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) Q4 2025 Earnings Call
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- IRS Loses Top Crypto Enforcer After Only 90 Days On The Job
- He Tried to Endorse From the Pulpit. He Wound Up Without a Church.
- The Auctioneer and the Treasury Chief: How Billy Long Fell Short at the I.R.S.
- Trump Is Replacing Billy Long as I.R.S. Commissioner
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Truemed, a Start-Up Run by an RFK. Jr. Aide, Gives Tax Breaks for Meat and Mattresses
- He Helped Big Companies Dodge Taxes. Now He’s Writing the Rules.
- US Treasury Officially Removes Controversial Biden-Era Crypto Broker Reporting Rules
- You Saved and Saved for Retirement. Now You Need a Plan to Cash Out.
- How the $1,000 ‘Trump Accounts’ for Newborns Will Work
- South Bay CEO sentenced for failing to pay employment taxes
- IRS Intensifies Scrutiny Of Crypto With Surge In Warning Letters
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Biden’s I.R.S. Doubled Audits on the Wealthy, Data Shows
- Trump Taps Palantir to Compile Data on Americans
- IRSA: Resilient Fundamentals And Long-Term Growth Potential (NYSE:IRS)
- Trump’s Pick to Lead I.R.S. Promoted a Nonexistent Tax Credit
Günlük aralık
11.61 12.36
Yıllık aralık
10.61 17.67
- Önceki kapanış
- 11.52
- Açılış
- 11.64
- Satış
- 11.91
- Alış
- 12.21
- Düşük
- 11.61
- Yüksek
- 12.36
- Hacim
- 1.054 K
- Günlük değişim
- 3.39%
- Aylık değişim
- -17.00%
- 6 aylık değişim
- -8.10%
- Yıllık değişim
- 4.38%
21 Eylül, Pazar