Валюты / IRS
IRS: IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shar
11.92 USD 0.11 (0.93%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRS за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.90, а максимальная — 12.25.
Следите за динамикой IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IRS
- Trump Administration Halts I.R.S. Crackdown on Major Tax Shelters
- Unlocking Value In Argentina: Why IRSA’s Assets Still Trade Below NAV (NYSE:IRS)
- IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) Q4 2025 Earnings Call
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- IRS Loses Top Crypto Enforcer After Only 90 Days On The Job
- He Tried to Endorse From the Pulpit. He Wound Up Without a Church.
- The Auctioneer and the Treasury Chief: How Billy Long Fell Short at the I.R.S.
- Trump Is Replacing Billy Long as I.R.S. Commissioner
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Truemed, a Start-Up Run by an RFK. Jr. Aide, Gives Tax Breaks for Meat and Mattresses
- He Helped Big Companies Dodge Taxes. Now He’s Writing the Rules.
- US Treasury Officially Removes Controversial Biden-Era Crypto Broker Reporting Rules
- You Saved and Saved for Retirement. Now You Need a Plan to Cash Out.
- How the $1,000 ‘Trump Accounts’ for Newborns Will Work
- South Bay CEO sentenced for failing to pay employment taxes
- IRS Intensifies Scrutiny Of Crypto With Surge In Warning Letters
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Biden’s I.R.S. Doubled Audits on the Wealthy, Data Shows
- Trump Taps Palantir to Compile Data on Americans
- IRSA: Resilient Fundamentals And Long-Term Growth Potential (NYSE:IRS)
- Trump’s Pick to Lead I.R.S. Promoted a Nonexistent Tax Credit
- Opinion: More SALT should be on America’s tax-deduction menu. Way more.
- Head of I.R.S. Being Ousted Amid Treasury’s Power Struggle With Elon Musk
Дневной диапазон
11.90 12.25
Годовой диапазон
10.61 17.67
- Предыдущее закрытие
- 11.81
- Open
- 11.90
- Bid
- 11.92
- Ask
- 12.22
- Low
- 11.90
- High
- 12.25
- Объем
- 638
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- -16.93%
- 6-месячное изменение
- -8.02%
- Годовое изменение
- 4.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.