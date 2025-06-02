Dövizler / IOBT
IOBT: IO Biotech Inc
1.56 USD 0.06 (3.70%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IOBT fiyatı bugün -3.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.53 ve Yüksek fiyatı olarak 1.65 aralığında işlem gördü.
IO Biotech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IOBT haberleri
- IO Biotech, Inc. (IOBT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Io Biotech Posts Wider Loss in Q2
- IO Biotech: A Buying Opportunity Following Phase 3 Readout In Melanoma
- IO Biotech stock price target lowered to $4 at Morgan Stanley
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- IO Biotech's Phase 3 Trial Fails To Deliver (NASDAQ:IOBT)
- Why Is IO Biotech Stock Falling Monday? - IO Biotech (NASDAQ:IOBT)
- IO Biotech stock rises as cancer vaccine shows promising results
- IO Biotech’s melanoma treatment shows improved survival rates
- IO Biotech to announce Phase 3 melanoma treatment results
- IO Biotech: Cylembio Targeting Advanced Melanoma Continues Towards Q3 PFS Data Release
- IO Biotech reports annual meeting results
- Io biotech director Heidi Hunter purchases $20,884 in common stock
Günlük aralık
1.53 1.65
Yıllık aralık
0.66 2.79
- Önceki kapanış
- 1.62
- Açılış
- 1.63
- Satış
- 1.56
- Alış
- 1.86
- Düşük
- 1.53
- Yüksek
- 1.65
- Hacim
- 1.991 K
- Günlük değişim
- -3.70%
- Aylık değişim
- -1.89%
- 6 aylık değişim
- 39.29%
- Yıllık değişim
- 47.17%
21 Eylül, Pazar