IOBT: IO Biotech Inc

1.58 USD 0.04 (2.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IOBT hat sich für heute um -2.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.57 bis zu einem Hoch von 1.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die IO Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.57 1.65
Jahresspanne
0.66 2.79
Vorheriger Schlusskurs
1.62
Eröffnung
1.63
Bid
1.58
Ask
1.88
Tief
1.57
Hoch
1.65
Volumen
1.026 K
Tagesänderung
-2.47%
Monatsänderung
-0.63%
6-Monatsänderung
41.07%
Jahresänderung
49.06%
