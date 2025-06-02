Währungen / IOBT
IOBT: IO Biotech Inc
1.58 USD 0.04 (2.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IOBT hat sich für heute um -2.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.57 bis zu einem Hoch von 1.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die IO Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOBT News
Tagesspanne
1.57 1.65
Jahresspanne
0.66 2.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.62
- Eröffnung
- 1.63
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Tief
- 1.57
- Hoch
- 1.65
- Volumen
- 1.026 K
- Tagesänderung
- -2.47%
- Monatsänderung
- -0.63%
- 6-Monatsänderung
- 41.07%
- Jahresänderung
- 49.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K