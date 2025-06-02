货币 / IOBT
IOBT: IO Biotech Inc
1.75 USD 0.03 (1.74%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IOBT汇率已更改1.74%。当日，交易品种以低点1.70和高点1.80进行交易。
关注IO Biotech Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOBT新闻
- IO Biotech, Inc. (IOBT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Io Biotech Posts Wider Loss in Q2
- IO Biotech: A Buying Opportunity Following Phase 3 Readout In Melanoma
- IO Biotech stock price target lowered to $4 at Morgan Stanley
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- IO Biotech's Phase 3 Trial Fails To Deliver (NASDAQ:IOBT)
- Why Is IO Biotech Stock Falling Monday? - IO Biotech (NASDAQ:IOBT)
- IO Biotech stock rises as cancer vaccine shows promising results
- IO Biotech’s melanoma treatment shows improved survival rates
- IO Biotech to announce Phase 3 melanoma treatment results
- IO Biotech: Cylembio Targeting Advanced Melanoma Continues Towards Q3 PFS Data Release
- IO Biotech reports annual meeting results
- Io biotech director Heidi Hunter purchases $20,884 in common stock
日范围
1.70 1.80
年范围
0.66 2.79
- 前一天收盘价
- 1.72
- 开盘价
- 1.74
- 卖价
- 1.75
- 买价
- 2.05
- 最低价
- 1.70
- 最高价
- 1.80
- 交易量
- 710
- 日变化
- 1.74%
- 月变化
- 10.06%
- 6个月变化
- 56.25%
- 年变化
- 65.09%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值