IOBT: IO Biotech Inc
1.72 USD 0.12 (6.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IOBT за сегодня изменился на -6.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.71, а максимальная — 1.83.
Следите за динамикой IO Biotech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IOBT
Дневной диапазон
1.71 1.83
Годовой диапазон
0.66 2.79
- Предыдущее закрытие
- 1.84
- Open
- 1.81
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Low
- 1.71
- High
- 1.83
- Объем
- 1.627 K
- Дневное изменение
- -6.52%
- Месячное изменение
- 8.18%
- 6-месячное изменение
- 53.57%
- Годовое изменение
- 62.26%
