Devises / IOBT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IOBT: IO Biotech Inc
1.56 USD 0.06 (3.70%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IOBT a changé de -3.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.53 et à un maximum de 1.65.
Suivez la dynamique IO Biotech Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOBT Nouvelles
- IO Biotech, Inc. (IOBT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Io Biotech Posts Wider Loss in Q2
- IO Biotech: A Buying Opportunity Following Phase 3 Readout In Melanoma
- IO Biotech stock price target lowered to $4 at Morgan Stanley
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- IO Biotech's Phase 3 Trial Fails To Deliver (NASDAQ:IOBT)
- Why Is IO Biotech Stock Falling Monday? - IO Biotech (NASDAQ:IOBT)
- IO Biotech stock rises as cancer vaccine shows promising results
- IO Biotech’s melanoma treatment shows improved survival rates
- IO Biotech to announce Phase 3 melanoma treatment results
- IO Biotech: Cylembio Targeting Advanced Melanoma Continues Towards Q3 PFS Data Release
- IO Biotech reports annual meeting results
- Io biotech director Heidi Hunter purchases $20,884 in common stock
Range quotidien
1.53 1.65
Range Annuel
0.66 2.79
- Clôture Précédente
- 1.62
- Ouverture
- 1.63
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Plus Bas
- 1.53
- Plus Haut
- 1.65
- Volume
- 1.991 K
- Changement quotidien
- -3.70%
- Changement Mensuel
- -1.89%
- Changement à 6 Mois
- 39.29%
- Changement Annuel
- 47.17%
20 septembre, samedi