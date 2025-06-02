통화 / IOBT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IOBT: IO Biotech Inc
1.56 USD 0.06 (3.70%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IOBT 환율이 오늘 -3.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.53이고 고가는 1.65이었습니다.
IO Biotech Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOBT News
- IO Biotech, Inc. (IOBT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Io Biotech Posts Wider Loss in Q2
- IO Biotech: A Buying Opportunity Following Phase 3 Readout In Melanoma
- IO Biotech stock price target lowered to $4 at Morgan Stanley
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- IO Biotech's Phase 3 Trial Fails To Deliver (NASDAQ:IOBT)
- Why Is IO Biotech Stock Falling Monday? - IO Biotech (NASDAQ:IOBT)
- IO Biotech stock rises as cancer vaccine shows promising results
- IO Biotech’s melanoma treatment shows improved survival rates
- IO Biotech to announce Phase 3 melanoma treatment results
- IO Biotech: Cylembio Targeting Advanced Melanoma Continues Towards Q3 PFS Data Release
- IO Biotech reports annual meeting results
- Io biotech director Heidi Hunter purchases $20,884 in common stock
일일 변동 비율
1.53 1.65
년간 변동
0.66 2.79
- 이전 종가
- 1.62
- 시가
- 1.63
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- 저가
- 1.53
- 고가
- 1.65
- 볼륨
- 1.991 K
- 일일 변동
- -3.70%
- 월 변동
- -1.89%
- 6개월 변동
- 39.29%
- 년간 변동율
- 47.17%
20 9월, 토요일