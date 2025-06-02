Divisas / IOBT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IOBT: IO Biotech Inc
1.71 USD 0.01 (0.58%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IOBT de hoy ha cambiado un -0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.70, mientras que el máximo ha alcanzado 1.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas IO Biotech Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOBT News
- IO Biotech, Inc. (IOBT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Io Biotech Posts Wider Loss in Q2
- IO Biotech: A Buying Opportunity Following Phase 3 Readout In Melanoma
- IO Biotech stock price target lowered to $4 at Morgan Stanley
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- IO Biotech's Phase 3 Trial Fails To Deliver (NASDAQ:IOBT)
- Why Is IO Biotech Stock Falling Monday? - IO Biotech (NASDAQ:IOBT)
- IO Biotech stock rises as cancer vaccine shows promising results
- IO Biotech’s melanoma treatment shows improved survival rates
- IO Biotech to announce Phase 3 melanoma treatment results
- IO Biotech: Cylembio Targeting Advanced Melanoma Continues Towards Q3 PFS Data Release
- IO Biotech reports annual meeting results
- Io biotech director Heidi Hunter purchases $20,884 in common stock
Rango diario
1.70 1.80
Rango anual
0.66 2.79
- Cierres anteriores
- 1.72
- Open
- 1.74
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Low
- 1.70
- High
- 1.80
- Volumen
- 892
- Cambio diario
- -0.58%
- Cambio mensual
- 7.55%
- Cambio a 6 meses
- 52.68%
- Cambio anual
- 61.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B