通貨 / IOBT
IOBT: IO Biotech Inc
1.62 USD 0.09 (5.26%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IOBTの今日の為替レートは、-5.26%変化しました。日中、通貨は1あたり1.59の安値と1.78の高値で取引されました。
IO Biotech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOBT News
- IO Biotech, Inc. (IOBT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Io Biotech Posts Wider Loss in Q2
- IO Biotech: A Buying Opportunity Following Phase 3 Readout In Melanoma
- IO Biotech stock price target lowered to $4 at Morgan Stanley
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- IO Biotech's Phase 3 Trial Fails To Deliver (NASDAQ:IOBT)
- Why Is IO Biotech Stock Falling Monday? - IO Biotech (NASDAQ:IOBT)
- IO Biotech stock rises as cancer vaccine shows promising results
- IO Biotech’s melanoma treatment shows improved survival rates
- IO Biotech to announce Phase 3 melanoma treatment results
- IO Biotech: Cylembio Targeting Advanced Melanoma Continues Towards Q3 PFS Data Release
- IO Biotech reports annual meeting results
- Io biotech director Heidi Hunter purchases $20,884 in common stock
1日のレンジ
1.59 1.78
1年のレンジ
0.66 2.79
- 以前の終値
- 1.71
- 始値
- 1.71
- 買値
- 1.62
- 買値
- 1.92
- 安値
- 1.59
- 高値
- 1.78
- 出来高
- 2.068 K
- 1日の変化
- -5.26%
- 1ヶ月の変化
- 1.89%
- 6ヶ月の変化
- 44.64%
- 1年の変化
- 52.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K