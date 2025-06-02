Valute / IOBT
IOBT: IO Biotech Inc
1.56 USD 0.06 (3.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IOBT ha avuto una variazione del -3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.53 e ad un massimo di 1.65.
Segui le dinamiche di IO Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IOBT News
- IO Biotech, Inc. (IOBT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.08%
- Io Biotech Posts Wider Loss in Q2
- IO Biotech: A Buying Opportunity Following Phase 3 Readout In Melanoma
- IO Biotech stock price target lowered to $4 at Morgan Stanley
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- IO Biotech's Phase 3 Trial Fails To Deliver (NASDAQ:IOBT)
- Why Is IO Biotech Stock Falling Monday? - IO Biotech (NASDAQ:IOBT)
- IO Biotech stock rises as cancer vaccine shows promising results
- IO Biotech’s melanoma treatment shows improved survival rates
- IO Biotech to announce Phase 3 melanoma treatment results
- IO Biotech: Cylembio Targeting Advanced Melanoma Continues Towards Q3 PFS Data Release
- IO Biotech reports annual meeting results
- Io biotech director Heidi Hunter purchases $20,884 in common stock
Intervallo Giornaliero
1.53 1.65
Intervallo Annuale
0.66 2.79
- Chiusura Precedente
- 1.62
- Apertura
- 1.63
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Minimo
- 1.53
- Massimo
- 1.65
- Volume
- 1.991 K
- Variazione giornaliera
- -3.70%
- Variazione Mensile
- -1.89%
- Variazione Semestrale
- 39.29%
- Variazione Annuale
- 47.17%
21 settembre, domenica