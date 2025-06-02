QuotazioniSezioni
IOBT: IO Biotech Inc

1.56 USD 0.06 (3.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IOBT ha avuto una variazione del -3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.53 e ad un massimo di 1.65.

Segui le dinamiche di IO Biotech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.53 1.65
Intervallo Annuale
0.66 2.79
Chiusura Precedente
1.62
Apertura
1.63
Bid
1.56
Ask
1.86
Minimo
1.53
Massimo
1.65
Volume
1.991 K
Variazione giornaliera
-3.70%
Variazione Mensile
-1.89%
Variazione Semestrale
39.29%
Variazione Annuale
47.17%
