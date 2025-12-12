INR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. hisse senedi 14.47 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 14.44 - 14.66 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.42 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 38 değerine ulaştı. INR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. hisse senedi temettü ödüyor mu? INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. hisse senedi şu anda 14.47 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -34.97% ve USD değerlerini izler. INR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

INR hisse senedi nasıl alınır? INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. hisselerini şu anki 14.47 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 14.47 ve Ask 14.77 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 38 ve günlük değişim oranı -1.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte INR fiyat hareketlerini takip edin.

INR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.13 - 23.00 ve mevcut fiyatı 14.47 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 14.47 veya Ask 14.77 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 9.87% ve 6 aylık değişim oranı -20.01% değerlerini karşılaştırır. INR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. hisse senedi yıllık olarak 23.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.13 - 23.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.42 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. performansını takip edin.

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 14.47 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.13 - 23.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki INR fiyat hareketlerini izleyin.