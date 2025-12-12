КотировкиРазделы
INR: INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.

14.42 USD 0.43 (2.90%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс INR за сегодня изменился на -2.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.33, а максимальная — 14.92.

Следите за динамикой INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INR сегодня?

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) сегодня оценивается на уровне 14.42. Инструмент торгуется в пределах 14.33 - 14.92, вчерашнее закрытие составило 14.85, а торговый объем достиг 1000. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. в настоящее время оценивается в 14.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.19% и USD. Отслеживайте движения INR на графике в реальном времени.

Как купить акции INR?

Вы можете купить акции INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) по текущей цене 14.42. Ордера обычно размещаются около 14.42 или 14.72, тогда как 1000 и -2.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INR?

Инвестирование в INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. предполагает учет годового диапазона 11.13 - 23.00 и текущей цены 14.42. Многие сравнивают 9.49% и -20.29% перед размещением ордеров на 14.42 или 14.72. Изучайте ежедневные изменения цены INR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?

Самая высокая цена INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) за последний год составила 23.00. Акции заметно колебались в пределах 11.13 - 23.00, сравнение с 14.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?

Самая низкая цена INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) за год составила 11.13. Сравнение с текущими 14.42 и 11.13 - 23.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INR?

В прошлом INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.85 и -35.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.33 14.92
Годовой диапазон
11.13 23.00
Предыдущее закрытие
14.85
Open
14.78
Bid
14.42
Ask
14.72
Low
14.33
High
14.92
Объем
1000
Дневное изменение
-2.90%
Месячное изменение
9.49%
6-месячное изменение
-20.29%
Годовое изменение
-35.19%
