INR: INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.
Курс INR за сегодня изменился на -2.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.33, а максимальная — 14.92.
Следите за динамикой INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INR сегодня?
INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) сегодня оценивается на уровне 14.42. Инструмент торгуется в пределах 14.33 - 14.92, вчерашнее закрытие составило 14.85, а торговый объем достиг 1000. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. в настоящее время оценивается в 14.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.19% и USD. Отслеживайте движения INR на графике в реальном времени.
Как купить акции INR?
Вы можете купить акции INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) по текущей цене 14.42. Ордера обычно размещаются около 14.42 или 14.72, тогда как 1000 и -2.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INR?
Инвестирование в INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. предполагает учет годового диапазона 11.13 - 23.00 и текущей цены 14.42. Многие сравнивают 9.49% и -20.29% перед размещением ордеров на 14.42 или 14.72. Изучайте ежедневные изменения цены INR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
Самая высокая цена INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) за последний год составила 23.00. Акции заметно колебались в пределах 11.13 - 23.00, сравнение с 14.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
Самая низкая цена INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) за год составила 11.13. Сравнение с текущими 14.42 и 11.13 - 23.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INR?
В прошлом INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.85 и -35.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.85
- Open
- 14.78
- Bid
- 14.42
- Ask
- 14.72
- Low
- 14.33
- High
- 14.92
- Объем
- 1000
- Дневное изменение
- -2.90%
- Месячное изменение
- 9.49%
- 6-месячное изменение
- -20.29%
- Годовое изменение
- -35.19%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.