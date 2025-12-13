INR股票今天的价格是多少？ INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票今天的定价为14.03。它在14.03 - 14.80范围内交易，昨天的收盘价为14.42，交易量达到255。INR的实时价格图表显示了这些更新。

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票是否支付股息？ INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.目前的价值为14.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-36.94%和USD。实时查看图表以跟踪INR走势。

如何购买INR股票？ 您可以以14.03的当前价格购买INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票。订单通常设置在14.03或14.33附近，而255和-3.57%显示市场活动。立即关注INR的实时图表更新。

如何投资INR股票？ 投资INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.需要考虑年度范围11.13 - 23.00和当前价格14.03。许多人在以14.03或14.33下订单之前，会比较6.53%和。实时查看INR价格图表，了解每日变化。

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.的最高价格是23.00。在11.13 - 23.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.的绩效。

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票的最低价格是多少？ INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.（INR）的最低价格为11.13。将其与当前的14.03和11.13 - 23.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。