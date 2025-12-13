报价部分
货币 / INR
回到股票

INR: INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.

14.03 USD 0.39 (2.70%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日INR汇率已更改-2.70%。当日，交易品种以低点14.03和高点14.80进行交易。

关注INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

INR股票今天的价格是多少？

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票今天的定价为14.03。它在14.03 - 14.80范围内交易，昨天的收盘价为14.42，交易量达到255。INR的实时价格图表显示了这些更新。

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票是否支付股息？

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.目前的价值为14.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-36.94%和USD。实时查看图表以跟踪INR走势。

如何购买INR股票？

您可以以14.03的当前价格购买INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票。订单通常设置在14.03或14.33附近，而255和-3.57%显示市场活动。立即关注INR的实时图表更新。

如何投资INR股票？

投资INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.需要考虑年度范围11.13 - 23.00和当前价格14.03。许多人在以14.03或14.33下订单之前，会比较6.53%和。实时查看INR价格图表，了解每日变化。

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.的最高价格是23.00。在11.13 - 23.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.的绩效。

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.股票的最低价格是多少？

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.（INR）的最低价格为11.13。将其与当前的14.03和11.13 - 23.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INR股票是什么时候拆分的？

INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.42和-36.94%中可见。

日范围
14.03 14.80
年范围
11.13 23.00
前一天收盘价
14.42
开盘价
14.55
卖价
14.03
买价
14.33
最低价
14.03
最高价
14.80
交易量
255
日变化
-2.70%
月变化
6.53%
6个月变化
-22.44%
年变化
-36.94%
13 十二月, 星期六