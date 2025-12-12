- Aperçu
INR: INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.
Le taux de change de INR a changé de -1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.21 et à un maximum de 14.80.
Suivez la dynamique INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action INR aujourd'hui ?
L'action INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. est cotée à 14.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 14.21 - 14.80, a clôturé hier à 14.42 et son volume d'échange a atteint 144. Le graphique en temps réel du cours de INR présente ces mises à jour.
L'action INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. verse-t-elle des dividendes ?
INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. est actuellement valorisé à 14.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -36.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INR.
Comment acheter des actions INR ?
Vous pouvez acheter des actions INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. au cours actuel de 14.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.21 ou de 14.51, le 144 et le -2.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action INR ?
Investir dans INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.13 - 23.00 et le prix actuel 14.21. Beaucoup comparent 7.90% et -21.45% avant de passer des ordres à 14.21 ou 14.51. Consultez le graphique du cours de INR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. ?
Le cours le plus élevé de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. l'année dernière était 23.00. Au cours de 11.13 - 23.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.42 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. ?
Le cours le plus bas de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) sur l'année a été 11.13. Sa comparaison avec 14.21 et 11.13 - 23.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action INR a-t-elle été divisée ?
INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.42 et -36.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.42
- Ouverture
- 14.55
- Bid
- 14.21
- Ask
- 14.51
- Plus Bas
- 14.21
- Plus Haut
- 14.80
- Volume
- 144
- Changement quotidien
- -1.46%
- Changement Mensuel
- 7.90%
- Changement à 6 Mois
- -21.45%
- Changement Annuel
- -36.13%
