INR: INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.
Der Wechselkurs von INR hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.43 bis zu einem Hoch von 14.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von INR heute?
Die Aktie von INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) notiert heute bei 14.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.43 - 14.80 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.42 und das Handelsvolumen erreichte 97. Das Live-Chart von INR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie INR Dividenden?
INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. wird derzeit mit 14.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -35.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INR zu verfolgen.
Wie kaufe ich INR-Aktien?
Sie können Aktien von INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) zum aktuellen Kurs von 14.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.43 oder 14.73 platziert, während 97 und -0.82% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in INR-Aktien?
Bei einer Investition in INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. müssen die jährliche Spanne 11.13 - 23.00 und der aktuelle Kurs 14.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.57% und -20.23%, bevor sie Orders zu 14.43 oder 14.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
Der höchste Kurs von INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) im vergangenen Jahr lag bei 23.00. Innerhalb von 11.13 - 23.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
Der niedrigste Kurs von INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) im Laufe des Jahres betrug 11.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.43 und der Spanne 11.13 - 23.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von INR statt?
INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.42 und -35.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.42
- Eröffnung
- 14.55
- Bid
- 14.43
- Ask
- 14.73
- Tief
- 14.43
- Hoch
- 14.80
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 9.57%
- 6-Monatsänderung
- -20.23%
- Jahresänderung
- -35.15%
