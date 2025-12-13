- Panorámica
INR: INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.
El tipo de cambio de INR de hoy ha cambiado un -2.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.03, mientras que el máximo ha alcanzado 14.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de INR hoy?
INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) se evalúa hoy en 14.03. El instrumento se negocia dentro de 14.03 - 14.80; el cierre de ayer ha sido 14.42 y el volumen comercial ha alcanzado 255. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios INR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. se evalúa actualmente en 14.03. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -36.94% y USD. Monitoree los movimientos de INR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de INR?
Puede comprar acciones de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) al precio actual de 14.03. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.03 o 14.33, mientras que 255 y -3.57% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de INR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de INR?
Invertir en INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. implica tener en cuenta el rango anual 11.13 - 23.00 y el precio actual 14.03. Muchos comparan 6.53% y -22.44% antes de colocar órdenes en 14.03 o 14.33. Estudie los cambios diarios de precios de INR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
El precio más alto de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) en el último año ha sido 23.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.13 - 23.00, una comparación con 14.42 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
El precio más bajo de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) para el año ha sido 11.13. La comparación con los actuales 14.03 y 11.13 - 23.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de INR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de INR?
En el pasado, INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.42 y -36.94% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.42
- Open
- 14.55
- Bid
- 14.03
- Ask
- 14.33
- Low
- 14.03
- High
- 14.80
- Volumen
- 255
- Cambio diario
- -2.70%
- Cambio mensual
- 6.53%
- Cambio a 6 meses
- -22.44%
- Cambio anual
- -36.94%