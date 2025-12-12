- Visão do mercado
INR: INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.
A taxa do INR para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.43 e o mais alto foi 14.80.
Veja a dinâmica do par de moedas INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de INR hoje?
Hoje INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) está avaliado em 14.43. O instrumento é negociado dentro de 14.43 - 14.80, o fechamento de ontem foi 14.42, e o volume de negociação atingiu 97. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INR em tempo real.
As ações de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. pagam dividendos?
Atualmente INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. está avaliado em 14.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -35.15% e USD. Monitore os movimentos de INR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de INR?
Você pode comprar ações de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) pelo preço atual 14.43. Ordens geralmente são executadas perto de 14.43 ou 14.73, enquanto 97 e -0.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de INR?
Investir em INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. envolve considerar a faixa anual 11.13 - 23.00 e o preço atual 14.43. Muitos comparam 9.57% e -20.23% antes de enviar ordens em 14.43 ou 14.73. Estude as mudanças diárias de preço de INR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
O maior preço de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) no último ano foi 23.00. As ações oscilaram bastante dentro de 11.13 - 23.00, e a comparação com 14.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações INFINITY NATURAL RESOURCES, INC.?
O menor preço de INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) no ano foi 11.13. A comparação com o preço atual 14.43 e 11.13 - 23.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de INR?
No passado INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.42 e -35.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.42
- Open
- 14.55
- Bid
- 14.43
- Ask
- 14.73
- Low
- 14.43
- High
- 14.80
- Volume
- 97
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- 9.57%
- Mudança de 6 meses
- -20.23%
- Mudança anual
- -35.15%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.