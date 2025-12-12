クォートセクション
INR: インフィニティ・ナチュラル・リソーシズ

14.21 USD 0.21 (1.46%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

INRの今日の為替レートは、-1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり14.21の安値と14.80の高値で取引されました。

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

INR株の現在の価格は？

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズの株価は本日14.21です。14.21 - 14.80内で取引され、前日の終値は14.42、取引量は144に達しました。INRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズの株は配当を出しますか？

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズの現在の価格は14.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は-36.13%やUSDにも注目します。INRの動きはライブチャートで確認できます。

INR株を買う方法は？

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズの株は現在14.21で購入可能です。注文は通常14.21または14.51付近で行われ、144や-2.34%が市場の動きを示します。INRの最新情報はライブチャートで確認できます。

INR株に投資する方法は？

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズへの投資では、年間の値幅11.13 - 23.00と現在の14.21を考慮します。注文は多くの場合14.21や14.51で行われる前に、7.90%や-21.45%と比較されます。INRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズの株の最高値は？

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズの過去1年の最高値は23.00でした。11.13 - 23.00内で株価は大きく変動し、14.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。インフィニティ・ナチュラル・リソーシズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズの株の最低値は？

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズ(INR)の年間最安値は11.13でした。現在の14.21や11.13 - 23.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INRの動きはライブチャートで確認できます。

INRの株式分割はいつ行われましたか？

インフィニティ・ナチュラル・リソーシズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.42、-36.13%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.21 14.80
1年のレンジ
11.13 23.00
以前の終値
14.42
始値
14.55
買値
14.21
買値
14.51
安値
14.21
高値
14.80
出来高
144
1日の変化
-1.46%
1ヶ月の変化
7.90%
6ヶ月の変化
-21.45%
1年の変化
-36.13%
