INFL: Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

43.87 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INFL fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.65 ve Yüksek fiyatı olarak 43.95 aralığında işlem gördü.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
43.65 43.95
Yıllık aralık
35.14 43.98
Önceki kapanış
43.87
Açılış
43.77
Satış
43.87
Alış
44.17
Düşük
43.65
Yüksek
43.95
Hacim
160
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
2.45%
6 aylık değişim
8.11%
Yıllık değişim
16.74%
21 Eylül, Pazar