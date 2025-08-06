Dövizler / INFL
INFL: Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
43.87 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INFL fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.65 ve Yüksek fiyatı olarak 43.95 aralığında işlem gördü.
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
INFL haberleri
Günlük aralık
43.65 43.95
Yıllık aralık
35.14 43.98
- Önceki kapanış
- 43.87
- Açılış
- 43.77
- Satış
- 43.87
- Alış
- 44.17
- Düşük
- 43.65
- Yüksek
- 43.95
- Hacim
- 160
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 2.45%
- 6 aylık değişim
- 8.11%
- Yıllık değişim
- 16.74%
21 Eylül, Pazar