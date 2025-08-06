КотировкиРазделы
INFL: Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

43.87 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INFL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.65, а максимальная — 43.95.

Дневной диапазон
43.65 43.95
Годовой диапазон
35.14 43.98
Предыдущее закрытие
43.87
Open
43.77
Bid
43.87
Ask
44.17
Low
43.65
High
43.95
Объем
160
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.45%
6-месячное изменение
8.11%
Годовое изменение
16.74%
