Währungen / INFL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INFL: Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
43.86 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INFL hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.65 bis zu einem Hoch von 43.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INFL News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- UK inflation holds at 3.8%, highest among big rich economies
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- UK shoppers spent more as temperatures rose in August, BRC survey shows
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- German retail sales fall more than expected, import prices down
- UK producer price inflation rises to two-year high in June
- German consumer sentiment dips in September on job loss concerns, finds GfK
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Trump calls on Fed Governor Cook to resign
- UK inflation rises to highest since early 2024 at 3.8%
- UK inflation rises to 3.8% in July, ONS says
- Anything But The Doldrums
- The US economy's key weak spots in five charts
- Fed cut seen near certain after inflation data, Bessent comments
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- US Fed's Bowman: Latest jobs data stiffens support for three rate cuts in 2025
- China's July factory-gate prices miss forecast, deflation concerns persist
- China's July consumer prices flat, factory-gate prices miss forecast
- India holds rates as expected but flags risks from US tariffs
- India holds rates as expected but flags growth risks from US tariffs
Tagesspanne
43.65 43.89
Jahresspanne
35.14 43.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.87
- Eröffnung
- 43.77
- Bid
- 43.86
- Ask
- 44.16
- Tief
- 43.65
- Hoch
- 43.89
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 2.43%
- 6-Monatsänderung
- 8.08%
- Jahresänderung
- 16.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K