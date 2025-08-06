KurseKategorien
INFL: Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

43.86 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INFL hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.65 bis zu einem Hoch von 43.89 gehandelt.

Tagesspanne
43.65 43.89
Jahresspanne
35.14 43.98
Vorheriger Schlusskurs
43.87
Eröffnung
43.77
Bid
43.86
Ask
44.16
Tief
43.65
Hoch
43.89
Volumen
125
Tagesänderung
-0.02%
Monatsänderung
2.43%
6-Monatsänderung
8.08%
Jahresänderung
16.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K