통화 / INFL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
INFL: Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
43.87 USD 0.00 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INFL 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.65이고 고가는 43.95이었습니다.
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INFL News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- UK inflation holds at 3.8%, highest among big rich economies
- INFL: ETF Using Inflation As A Tailwind (NYSEARCA:INFL)
- UK shoppers spent more as temperatures rose in August, BRC survey shows
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- German retail sales fall more than expected, import prices down
- UK producer price inflation rises to two-year high in June
- German consumer sentiment dips in September on job loss concerns, finds GfK
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Trump calls on Fed Governor Cook to resign
- UK inflation rises to highest since early 2024 at 3.8%
- UK inflation rises to 3.8% in July, ONS says
- Anything But The Doldrums
- The US economy's key weak spots in five charts
- Fed cut seen near certain after inflation data, Bessent comments
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- US Fed's Bowman: Latest jobs data stiffens support for three rate cuts in 2025
- China's July factory-gate prices miss forecast, deflation concerns persist
- China's July consumer prices flat, factory-gate prices miss forecast
- India holds rates as expected but flags risks from US tariffs
- India holds rates as expected but flags growth risks from US tariffs
일일 변동 비율
43.65 43.95
년간 변동
35.14 43.98
- 이전 종가
- 43.87
- 시가
- 43.77
- Bid
- 43.87
- Ask
- 44.17
- 저가
- 43.65
- 고가
- 43.95
- 볼륨
- 160
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 2.45%
- 6개월 변동
- 8.11%
- 년간 변동율
- 16.74%
20 9월, 토요일