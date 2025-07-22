Dövizler / INDV
INDV: Indivior PLC
22.51 USD 0.38 (1.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INDV fiyatı bugün -1.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.33 ve Yüksek fiyatı olarak 23.07 aralığında işlem gördü.
Indivior PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
INDV haberleri
Günlük aralık
22.33 23.07
Yıllık aralık
7.33 25.09
- Önceki kapanış
- 22.89
- Açılış
- 23.07
- Satış
- 22.51
- Alış
- 22.81
- Düşük
- 22.33
- Yüksek
- 23.07
- Hacim
- 5.986 K
- Günlük değişim
- -1.66%
- Aylık değişim
- -7.78%
- 6 aylık değişim
- 134.72%
- Yıllık değişim
- 132.78%
21 Eylül, Pazar