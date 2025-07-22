FiyatlarBölümler
INDV
INDV: Indivior PLC

22.51 USD 0.38 (1.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INDV fiyatı bugün -1.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.33 ve Yüksek fiyatı olarak 23.07 aralığında işlem gördü.

Indivior PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.33 23.07
Yıllık aralık
7.33 25.09
Önceki kapanış
22.89
Açılış
23.07
Satış
22.51
Alış
22.81
Düşük
22.33
Yüksek
23.07
Hacim
5.986 K
Günlük değişim
-1.66%
Aylık değişim
-7.78%
6 aylık değişim
134.72%
Yıllık değişim
132.78%
