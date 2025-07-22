Валюты / INDV
INDV: Indivior PLC
22.77 USD 0.42 (1.81%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INDV за сегодня изменился на -1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.27, а максимальная — 23.20.
Следите за динамикой Indivior PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INDV
Дневной диапазон
22.27 23.20
Годовой диапазон
7.33 25.09
- Предыдущее закрытие
- 23.19
- Open
- 23.20
- Bid
- 22.77
- Ask
- 23.07
- Low
- 22.27
- High
- 23.20
- Объем
- 4.059 K
- Дневное изменение
- -1.81%
- Месячное изменение
- -6.72%
- 6-месячное изменение
- 137.43%
- Годовое изменение
- 135.47%
