КотировкиРазделы
Валюты / INDV
Назад в Рынок акций США

INDV: Indivior PLC

22.77 USD 0.42 (1.81%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INDV за сегодня изменился на -1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.27, а максимальная — 23.20.

Следите за динамикой Indivior PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости INDV

Дневной диапазон
22.27 23.20
Годовой диапазон
7.33 25.09
Предыдущее закрытие
23.19
Open
23.20
Bid
22.77
Ask
23.07
Low
22.27
High
23.20
Объем
4.059 K
Дневное изменение
-1.81%
Месячное изменение
-6.72%
6-месячное изменение
137.43%
Годовое изменение
135.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.