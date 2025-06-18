Dövizler / IMVT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IMVT: Immunovant Inc
14.78 USD 0.62 (4.03%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IMVT fiyatı bugün -4.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.75 ve Yüksek fiyatı olarak 15.47 aralığında işlem gördü.
Immunovant Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMVT haberleri
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Immunovant (IMVT) Up 7.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- IMVT Stock Up 11% on Upbeat Batoclimab Hyperthyroidism Study Results
- Immunovant stock rises as Oppenheimer reiterates Outperform on Graves’ data
- Why Immunovant Stock Blasted Higher Today
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Immunovant reports promising remission data for Graves’ disease therapy
- Roivant Sciences: Vant Model And IMVT-1402 Create A 2025 Catalyst Stack (NASDAQ:ROIV)
- How Argenx's 'Blowout' Quarter Sparked A Blazing 31% Monthlong Run
- Immunovant's Q1 Loss Narrower Than Expected, Pipeline in Focus
- Stifel lowers Immunovant stock price target to $50 from $61, maintains Buy
- Immunovant Posts 34% R&D Jump in Q1
- OmniAb Q2 2025 slides: Partner growth accelerates despite revenue decline
- Immunovant appoints Eric Venker as CEO with new compensation agreement
- Roivant Sciences’ president Venker sells $1.15 million in shares
- All You Need to Know About Immunovant (IMVT) Rating Upgrade to Buy
- Wall Street Analysts See a 137.68% Upside in Immunovant (IMVT): Can the Stock Really Move This High?
- Immunovant (IMVT) chief technology officer Stout sells $26k in stock
- Goldman Sachs resumes Immunovant stock coverage with Neutral rating
- Roivant Sciences’ president Venker sells $1.15 million in shares
- Cantor Fitzgerald reiterates overweight rating on Roivant Sciences stock
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Roivant Sciences stock
- Guggenheim maintains buy rating on Roivant Sciences stock amid DM study
Günlük aralık
14.75 15.47
Yıllık aralık
12.72 32.10
- Önceki kapanış
- 15.40
- Açılış
- 15.47
- Satış
- 14.78
- Alış
- 15.08
- Düşük
- 14.75
- Yüksek
- 15.47
- Hacim
- 3.586 K
- Günlük değişim
- -4.03%
- Aylık değişim
- -0.34%
- 6 aylık değişim
- -13.36%
- Yıllık değişim
- -47.92%
21 Eylül, Pazar