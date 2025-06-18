Валюты / IMVT
IMVT: Immunovant Inc
15.29 USD 0.24 (1.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMVT за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.14, а максимальная — 15.63.
Следите за динамикой Immunovant Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IMVT
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Immunovant (IMVT) Up 7.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- IMVT Stock Up 11% on Upbeat Batoclimab Hyperthyroidism Study Results
- Immunovant stock rises as Oppenheimer reiterates Outperform on Graves’ data
- Why Immunovant Stock Blasted Higher Today
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Immunovant reports promising remission data for Graves’ disease therapy
- Roivant Sciences: Vant Model And IMVT-1402 Create A 2025 Catalyst Stack (NASDAQ:ROIV)
- How Argenx's 'Blowout' Quarter Sparked A Blazing 31% Monthlong Run
- Immunovant's Q1 Loss Narrower Than Expected, Pipeline in Focus
- Stifel lowers Immunovant stock price target to $50 from $61, maintains Buy
- Immunovant Posts 34% R&D Jump in Q1
- OmniAb Q2 2025 slides: Partner growth accelerates despite revenue decline
- Immunovant appoints Eric Venker as CEO with new compensation agreement
- Roivant Sciences’ president Venker sells $1.15 million in shares
- All You Need to Know About Immunovant (IMVT) Rating Upgrade to Buy
- Wall Street Analysts See a 137.68% Upside in Immunovant (IMVT): Can the Stock Really Move This High?
- Immunovant (IMVT) chief technology officer Stout sells $26k in stock
- Goldman Sachs resumes Immunovant stock coverage with Neutral rating
- Roivant Sciences’ president Venker sells $1.15 million in shares
- Cantor Fitzgerald reiterates overweight rating on Roivant Sciences stock
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Roivant Sciences stock
- Guggenheim maintains buy rating on Roivant Sciences stock amid DM study
Дневной диапазон
15.14 15.63
Годовой диапазон
12.72 32.10
- Предыдущее закрытие
- 15.53
- Open
- 15.46
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Low
- 15.14
- High
- 15.63
- Объем
- 4.134 K
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- 3.10%
- 6-месячное изменение
- -10.38%
- Годовое изменение
- -46.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.