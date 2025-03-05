Dövizler / IMOS
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares
19.38 USD 0.02 (0.10%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IMOS fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.29 ve Yüksek fiyatı olarak 19.50 aralığında işlem gördü.
ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMOS haberleri
Günlük aralık
19.29 19.50
Yıllık aralık
12.78 23.45
- Önceki kapanış
- 19.36
- Açılış
- 19.32
- Satış
- 19.38
- Alış
- 19.68
- Düşük
- 19.29
- Yüksek
- 19.50
- Hacim
- 48
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- 23.36%
- 6 aylık değişim
- 15.70%
- Yıllık değişim
- -16.25%
21 Eylül, Pazar