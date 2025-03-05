FiyatlarBölümler
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares

19.38 USD 0.02 (0.10%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IMOS fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.29 ve Yüksek fiyatı olarak 19.50 aralığında işlem gördü.

ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.29 19.50
Yıllık aralık
12.78 23.45
Önceki kapanış
19.36
Açılış
19.32
Satış
19.38
Alış
19.68
Düşük
19.29
Yüksek
19.50
Hacim
48
Günlük değişim
0.10%
Aylık değişim
23.36%
6 aylık değişim
15.70%
Yıllık değişim
-16.25%
21 Eylül, Pazar