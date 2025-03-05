Valute / IMOS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares
19.38 USD 0.02 (0.10%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMOS ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.29 e ad un massimo di 19.50.
Segui le dinamiche di ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMOS News
- ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IMOS)
- ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ChipMOS Tech earnings missed by $0.80, revenue topped estimates
- ChipMOS TECHNOLOGIES: Could Soon Show The Path Ahead (IMOS)
- ChipMOS to distribute $0.836 cash dividend per ADS on July 25
- Top 3 Tech Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In July - FOXO Technologies (AMEX:FOXO), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- ChipMOS sets July 5 as ex-dividend date for cash payout
- What To Do After ChipMOS Stock Slid Below $20 (Rating Downgrade) (NASDAQ:IMOS)
Intervallo Giornaliero
19.29 19.50
Intervallo Annuale
12.78 23.45
- Chiusura Precedente
- 19.36
- Apertura
- 19.32
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Minimo
- 19.29
- Massimo
- 19.50
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 23.36%
- Variazione Semestrale
- 15.70%
- Variazione Annuale
- -16.25%
20 settembre, sabato