통화 / IMOS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares
19.38 USD 0.02 (0.10%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IMOS 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.29이고 고가는 19.50이었습니다.
ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMOS News
- ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IMOS)
- ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ChipMOS Tech earnings missed by $0.80, revenue topped estimates
- ChipMOS TECHNOLOGIES: Could Soon Show The Path Ahead (IMOS)
- ChipMOS to distribute $0.836 cash dividend per ADS on July 25
- Top 3 Tech Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In July - FOXO Technologies (AMEX:FOXO), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- ChipMOS sets July 5 as ex-dividend date for cash payout
- What To Do After ChipMOS Stock Slid Below $20 (Rating Downgrade) (NASDAQ:IMOS)
일일 변동 비율
19.29 19.50
년간 변동
12.78 23.45
- 이전 종가
- 19.36
- 시가
- 19.32
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- 저가
- 19.29
- 고가
- 19.50
- 볼륨
- 48
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- 23.36%
- 6개월 변동
- 15.70%
- 년간 변동율
- -16.25%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K