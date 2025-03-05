KurseKategorien
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares

19.36 USD 0.76 (4.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IMOS hat sich für heute um 4.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.80 bis zu einem Hoch von 19.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.80 19.36
Jahresspanne
12.78 23.45
Vorheriger Schlusskurs
18.60
Eröffnung
18.80
Bid
19.36
Ask
19.66
Tief
18.80
Hoch
19.36
Volumen
60
Tagesänderung
4.09%
Monatsänderung
23.23%
6-Monatsänderung
15.58%
Jahresänderung
-16.34%
