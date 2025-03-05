Währungen / IMOS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares
19.36 USD 0.76 (4.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMOS hat sich für heute um 4.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.80 bis zu einem Hoch von 19.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMOS News
- ChipMOS meldet Umsatzplus von 6,3 % für August
- ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IMOS)
- ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ChipMOS Tech earnings missed by $0.80, revenue topped estimates
- ChipMOS TECHNOLOGIES: Could Soon Show The Path Ahead (IMOS)
- ChipMOS to distribute $0.836 cash dividend per ADS on July 25
- Top 3 Tech Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In July - FOXO Technologies (AMEX:FOXO), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- ChipMOS sets July 5 as ex-dividend date for cash payout
- What To Do After ChipMOS Stock Slid Below $20 (Rating Downgrade) (NASDAQ:IMOS)
Tagesspanne
18.80 19.36
Jahresspanne
12.78 23.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.60
- Eröffnung
- 18.80
- Bid
- 19.36
- Ask
- 19.66
- Tief
- 18.80
- Hoch
- 19.36
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- 4.09%
- Monatsänderung
- 23.23%
- 6-Monatsänderung
- 15.58%
- Jahresänderung
- -16.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K