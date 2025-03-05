クォートセクション
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares

19.36 USD 0.76 (4.09%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IMOSの今日の為替レートは、4.09%変化しました。日中、通貨は1あたり18.80の安値と19.36の高値で取引されました。

ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.80 19.36
1年のレンジ
12.78 23.45
以前の終値
18.60
始値
18.80
買値
19.36
買値
19.66
安値
18.80
高値
19.36
出来高
60
1日の変化
4.09%
1ヶ月の変化
23.23%
6ヶ月の変化
15.58%
1年の変化
-16.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K