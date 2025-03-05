通貨 / IMOS
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares
19.36 USD 0.76 (4.09%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMOSの今日の為替レートは、4.09%変化しました。日中、通貨は1あたり18.80の安値と19.36の高値で取引されました。
ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
18.80 19.36
1年のレンジ
12.78 23.45
- 以前の終値
- 18.60
- 始値
- 18.80
- 買値
- 19.36
- 買値
- 19.66
- 安値
- 18.80
- 高値
- 19.36
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- 4.09%
- 1ヶ月の変化
- 23.23%
- 6ヶ月の変化
- 15.58%
- 1年の変化
- -16.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K