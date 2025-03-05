Devises / IMOS
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares
19.38 USD 0.02 (0.10%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IMOS a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.29 et à un maximum de 19.50.
Suivez la dynamique ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IMOS Nouvelles
- ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IMOS)
- ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ChipMOS Tech earnings missed by $0.80, revenue topped estimates
- ChipMOS TECHNOLOGIES: Could Soon Show The Path Ahead (IMOS)
- ChipMOS to distribute $0.836 cash dividend per ADS on July 25
- Top 3 Tech Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In July - FOXO Technologies (AMEX:FOXO), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- ChipMOS sets July 5 as ex-dividend date for cash payout
- What To Do After ChipMOS Stock Slid Below $20 (Rating Downgrade) (NASDAQ:IMOS)
Range quotidien
19.29 19.50
Range Annuel
12.78 23.45
- Clôture Précédente
- 19.36
- Ouverture
- 19.32
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Plus Bas
- 19.29
- Plus Haut
- 19.50
- Volume
- 48
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 23.36%
- Changement à 6 Mois
- 15.70%
- Changement Annuel
- -16.25%
