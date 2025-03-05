Divisas / IMOS
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares
18.60 USD 0.03 (0.16%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IMOS de hoy ha cambiado un -0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.30, mientras que el máximo ha alcanzado 18.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IMOS News
Rango diario
18.30 18.60
Rango anual
12.78 23.45
- Cierres anteriores
- 18.63
- Open
- 18.45
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- Low
- 18.30
- High
- 18.60
- Volumen
- 24
- Cambio diario
- -0.16%
- Cambio mensual
- 18.40%
- Cambio a 6 meses
- 11.04%
- Cambio anual
- -19.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B