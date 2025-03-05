Валюты / IMOS
IMOS: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares
18.63 USD 0.32 (1.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMOS за сегодня изменился на 1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.35, а максимальная — 18.64.
Следите за динамикой ChipMOS TECHNOLOGIES Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.35 18.64
Годовой диапазон
12.78 23.45
- Предыдущее закрытие
- 18.31
- Open
- 18.35
- Bid
- 18.63
- Ask
- 18.93
- Low
- 18.35
- High
- 18.64
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 1.75%
- Месячное изменение
- 18.59%
- 6-месячное изменение
- 11.22%
- Годовое изменение
- -19.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.