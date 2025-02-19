FiyatlarBölümler
ILPT
ILPT: Industrial Logistics Properties Trust - of Beneficial Interest

6.21 USD 0.24 (3.72%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ILPT fiyatı bugün -3.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.15 ve Yüksek fiyatı olarak 6.48 aralığında işlem gördü.

Industrial Logistics Properties Trust - of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.15 6.48
Yıllık aralık
2.45 6.56
Önceki kapanış
6.45
Açılış
6.47
Satış
6.21
Alış
6.51
Düşük
6.15
Yüksek
6.48
Hacim
944
Günlük değişim
-3.72%
Aylık değişim
2.64%
6 aylık değişim
79.48%
Yıllık değişim
30.19%
